Скончался экс-посол США в Израиле Мартин Индик, один из архитекторов Кэмп-Дэвида 2000

Дважды бывший посол США в Израиле и советник президентов Билла Клинтона и Барака Обамы по Ближнему Востоку Мартин Индик скончался в своем доме в Нью-Фэйрфилде, штат Коннектикут, в возрасте 73 лет.

Индик, родившийся в Лондоне в семье бежавших из Польши евреев, вырос в Австралии, учился в Сиднейском университете, некоторое время провел в Израиле, где учился в Еврейском университете и был волонтером в кибуце, а в 1982 году перебрался в США.

Индик стал первым евреем, занявшим должность посла США в Израиле, сначала в 1995 году, а затем еще раз в 2000 году. Он был одним из архитекторов провалившегося мирного саммита в Кэмп-Дэвиде в 2000 году, после которого началась Вторая интифада. В последствие он написал книгу "Американский мир", где изложил версию администрации Клинтона и ее окружения по поводу провала попыток Эхуда Барака прийти к соглашению с Ясиром Арафатом.

В 2013-2014 годах Индик входил в администрацию Обамы в качестве посланника по палестино-израильским переговорам. Он также консультировал администрацию президента Джо Байдена в рамках усилий по достижению нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.