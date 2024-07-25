x
25 июля 2024
|
последняя новость: 22:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июля 2024
|
25 июля 2024
|
последняя новость: 22:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Скончался экс-посол США в Израиле Мартин Индик, один из архитекторов Кэмп-Дэвида 2000

время публикации: 25 июля 2024 г., 21:23 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 21:23
Скончался экс-посол США в Израиле Мартин Индик, один из архитекторов Кэмп-Дэвида 2000
Miriam Alster/FLASH90

Дважды бывший посол США в Израиле и советник президентов Билла Клинтона и Барака Обамы по Ближнему Востоку Мартин Индик скончался в своем доме в Нью-Фэйрфилде, штат Коннектикут, в возрасте 73 лет.

Индик, родившийся в Лондоне в семье бежавших из Польши евреев, вырос в Австралии, учился в Сиднейском университете, некоторое время провел в Израиле, где учился в Еврейском университете и был волонтером в кибуце, а в 1982 году перебрался в США.

Индик стал первым евреем, занявшим должность посла США в Израиле, сначала в 1995 году, а затем еще раз в 2000 году. Он был одним из архитекторов провалившегося мирного саммита в Кэмп-Дэвиде в 2000 году, после которого началась Вторая интифада. В последствие он написал книгу "Американский мир", где изложил версию администрации Клинтона и ее окружения по поводу провала попыток Эхуда Барака прийти к соглашению с Ясиром Арафатом.

В 2013-2014 годах Индик входил в администрацию Обамы в качестве посланника по палестино-израильским переговорам. Он также консультировал администрацию президента Джо Байдена в рамках усилий по достижению нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 сентября 2019

Мартин Индик: "сделка века" Трампа мертва со дня признания Иерусалима столицей Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 сентября 2016

Мартин Индик: "В 1996 году администрация США сделала все для того, чтобы Перес победил Нетаниягу"
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 сентября 2016

Мартин Индик: "В 1996 году администрация США сделала все для того, чтобы Перес победил Нетаниягу"