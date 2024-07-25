В аэропорту Манчестера полицейские избили мусульман, начато расследование

Полиция Манчестера сообщила об отстранении от должности полицейского, избившего мусульманских пассажиров в манчестерском Международном аэропорту. Видеозапись инцидента получила широкое распространение в социальных сетях.

На записи можно увидеть, как полицейский бьет ногой по лицу и с размаха наступает на лежащего на полу мужчину. Он также задействует против него электрошокер. Обездвиживают полицейские и еще одного мужчину – также с помощью тайзера.

Полиция признала, что подобные действия вызывают шок, и сообщила, что материалы переданы Управлению по расследованию действий полицейских. Одновременно она отметила, что это полицейские первыми подверглись нападению, в ходе которого одной из стражей порядка сломали нос.