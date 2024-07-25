Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании в Днепре подозреваемого в убийстве бывшего депутата Рады от крайне правой партии "Свобода" Ирины Фарион. Об этом сообщает Украина 24.

"Задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали", - сказал глава государства, отметив, что операция была непростой, в ней участвовали сотни человек.

Покушение на Фарион было совершено в Львове 19 июля. Она получила тяжелые ранения, от которых скончалась через несколько часов. Основная версия покушения – личная неприязнь к Фарион и ее политическая деятельность.

Фарион была известна своими радикальными заявлениями в поддержку украинского языка, за одно их которых ее отстраняли от работы на кафедре украинского языка университета "Львовская политехника".

Национальная полиция Украины сообщила, что после смерти Фарион дело о покушении на нее переквалифицировано на умышленное убийство. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что убийство было спланированным.