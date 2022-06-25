Стрельба в центре Осло классифицирована как теракт, осуществленной на почве исламского экстремизма

Полиция Норвегии заявила, что стрельба в центре Осло будет классифицирована как теракт, осуществленной на почве исламского экстремизма. Стрелявший, 42-летний норвежец иранского происхождения, задержан; не исключено, что он страдает психическим расстройством.

Предполагается, что преступник действовал в одиночку. Он уже неоднократно задерживался за мелкие нарушения, такие как хранение ножа и наркотиков.

Напомним, в ночь на 25 июня два человека были убиты и 14 ранены, в том числе трое – тяжело, в результате стрельбы, произведенной в трех заведениях в центре Осло: популярном гей-баре и ночном клубе "Лондонский паб", джаз-клубе и закусочной.

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Свидетели рассказывают, что стрелок пришел с сумкой, достал из нее оружие и открыл огонь на поражение. Преступник был задержан полицией через пять минут после того, как начал стрелять.

Инцидент произошел накануне Парада гордости, который должен был пройти в столице Норвегии в субботу, однако организаторы отменили его по рекомендации полиции.