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    В мире

    Стрельба в центре Осло классифицирована как теракт, осуществленной на почве исламского экстремизма

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    Стрельба в центре Осло классифицирована как теракт, осуществленной на почве исламского экстремизма
    AP Photo/Pal Nordseth

    Полиция Норвегии заявила, что стрельба в центре Осло будет классифицирована как теракт, осуществленной на почве исламского экстремизма. Стрелявший, 42-летний норвежец иранского происхождения, задержан; не исключено, что он страдает психическим расстройством.

    Предполагается, что преступник действовал в одиночку. Он уже неоднократно задерживался за мелкие нарушения, такие как хранение ножа и наркотиков.

    Напомним, в ночь на 25 июня два человека были убиты и 14 ранены, в том числе трое – тяжело, в результате стрельбы, произведенной в трех заведениях в центре Осло: популярном гей-баре и ночном клубе "Лондонский паб", джаз-клубе и закусочной.

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    Свидетели рассказывают, что стрелок пришел с сумкой, достал из нее оружие и открыл огонь на поражение. Преступник был задержан полицией через пять минут после того, как начал стрелять.

    Инцидент произошел накануне Парада гордости, который должен был пройти в столице Норвегии в субботу, однако организаторы отменили его по рекомендации полиции.

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    Мужчина, открывший стрельбу в центре Осло, является норвежцем иранского происхождения
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    Стрельба в ЛГБТ-клубе в Осло накануне Парада гордости: двое убитых, 14 раненых
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