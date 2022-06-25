Генштаб ВСУ впервые подтвердил вывод войск из Северодонецка

В субботу, 25 июня, вечером, Генштаб украинской армии опубликовал сводку, в которой впервые подтвердил вывод войск из Северодонецка.

После отвода украинских подразделений россияне закрепляются в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское, говорится в сводке ВСУ.

Отметим, что ранее глава Луганской области Сергей Гайдай подтвердил взятие российскими войсками Северодонецка, сообщив, что украинские военнослужащие вышли из города на заранее подготовленные позиции. Гайдай подчеркнул, что защищать Северодонецк больше не имеет смысла – город разрушен на 90%.

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Накануне спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник отказался комментировать информацию о том, что украинские войска оставили Северодонецк.

"Информация о том, находятся ли части Вооруженных сил Украины в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет Генштаб и Минобороны Украины... Не нужно вредить ведению оборонной операции. Верьте в Вооруженные силы Украины", - сказал Мотузяник.

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В тот же день, 24 июня, председатель Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко сообщил, что российские войска наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска, применяя авиацию и ракеты "Точка-У".

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По его словам, украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится время. Также Власенко добавил, что об отступлении украинских военных из Лисичанска речь пока не идет.

По подсчетам Власенко, в Северодонецке остается около 7-8 тысяч жителей, в Лисичанске – 10 тысяч. До широкомасштабного вторжения России в каждом из этих городов проживали по 100 тысяч человек.