adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 27°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
28 - 39°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.442 ₪ 3.623 ₪
Иерусалим:
20 - 27°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
28 - 39°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Генштаб ВСУ впервые подтвердил вывод войск из Северодонецка

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Генштаб ВСУ впервые подтвердил вывод войск из Северодонецка
    Генштаб ВСУ     Северодонецк
    AP Photo/Oleksandr Ratushniak

    В субботу, 25 июня, вечером, Генштаб украинской армии опубликовал сводку, в которой впервые подтвердил вывод войск из Северодонецка.

    После отвода украинских подразделений россияне закрепляются в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское, говорится в сводке ВСУ.

    Отметим, что ранее глава Луганской области Сергей Гайдай подтвердил взятие российскими войсками Северодонецка, сообщив, что украинские военнослужащие вышли из города на заранее подготовленные позиции. Гайдай подчеркнул, что защищать Северодонецк больше не имеет смысла – город разрушен на 90%.

    adv_11 m_ar_1

    Накануне спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник отказался комментировать информацию о том, что украинские войска оставили Северодонецк.

    "Информация о том, находятся ли части Вооруженных сил Украины в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет Генштаб и Минобороны Украины... Не нужно вредить ведению оборонной операции. Верьте в Вооруженные силы Украины", - сказал Мотузяник.

    adv_12 incontent_1

    В тот же день, 24 июня, председатель Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко сообщил, что российские войска наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска, применяя авиацию и ракеты "Точка-У".

    adv_13 m_ar_2

    По его словам, украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится время. Также Власенко добавил, что об отступлении украинских военных из Лисичанска речь пока не идет.

    По подсчетам Власенко, в Северодонецке остается около 7-8 тысяч жителей, в Лисичанске – 10 тысяч. До широкомасштабного вторжения России в каждом из этих городов проживали по 100 тысяч человек.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 Июня 2022
    Спикер МО Украины отказался комментировать информацию о том, что ВСУ оставили Северодонецк
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    16:33 Верховный комиссар ЕС: переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном возобновятся в ближайшее время
    12:39 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Гили Шарир завоевала серебряную медаль
    12:21 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 122-й день войны
    10:11 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 122-й день войны
    09:42 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 339 детей
    08:28 В деревне Силуад, в ходе столкновений местных жителей с военнослужащими ЦАХАЛа, убит подросток
    07:23 Балтимор: 17-летний грабитель признан виновным в убийстве израильского туриста
    06:48 Стрельба в ЛГБТ-клубе в Осло накануне Парада гордости: двое убитых, 14 раненых
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5