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    В мире

    Кипрские СМИ: предотвращен теракт против израильтян

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    Кипрские СМИ: предотвращен теракт против израильтян
    AP Photo/Petros Karadjias

    Согласно сообщениям кипрских СМИ, службы безопасности государства предотвратили теракт, который планировали иранские боевики против отдыхающих на острове израильтян.

    В публикациях утверждается, что информация о готовящемся теракте была получена от Израиля и США.

    Кипрское издание "Филелефтерос" пишет, что террористы, по всей видимости, были связаны с иранским "Корпусом стражей исламской революции". Отмечается, что это второй случай за последние месяцы, когда удается предотвратить теракт против израильтян на Кипре (о предыдущем подобном инциденте сообщалось в мае).

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    В публикации сказано, что боевиков иранцы готовили на турецкой территории Кипра. Главного подозреваемого в подготовке теракта задержать не удалось, но было найдено оборудование, которое он мог использовать. Ожидается, что будет выдан международный ордер на розыск главного подозреваемого.

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