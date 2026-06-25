Франция перехватила очередной танкер российского "теневого флота"

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в четверг, 25 июня, что 23 июня французский военно-морской флот перехватил в районе Сицилии нефтяной танкер Deliver российского "теневого флота", используемого Москвой для обхода санкций.

"Эта новая акция против теневого флота, проведенная через несколько дней после аналогичной операции Великобритании, демонстрирует решимость европейцев", — написал Макрон в социальной сети Instagram – "Мы не позволим теневому флоту уклоняться от санкций и финансировать военные усилия России".

Это по меньшей мере шестой российский танкер, перехваченный французским флотом. В сентябре 2025 года у атлантического побережья Франции был перехвачен танкер Boracay, в январе в Средиземном море – Grinch, в начале марта вместе с Бельгией в Северном море – Ethera, в конце марта в Западном Средиземноморье – Deyna, в конце мая в Атлантике – Tagor.

14 июня королевский военно-морской флот Великобритании в Ла-Манше захватил танкер Smyrtos.