В Великобритании зафиксирован самый жаркий день июня за всю историю наблюдений

Великобритания пережила самый жаркий июньский день за всю историю наблюдений: температура в английском городе Госпорт достигла 36,1 °C, превысив предыдущий рекорд, установленный почти полвека назад, сообщает EuroNews. Метеорологи предупреждают, что жара может усилиться, а в отдельных районах страны столбики термометров способны приблизиться к отметке 40 °C.

Экстремальная жара охватила не только Британию, но и значительную часть Европы. Во Франции, Испании, Италии и ряде других стран зафиксированы рекордные температуры, местами превышающие 40 °C. Власти вводят предупреждения высокого уровня, ограничивают работу школ и призывают жителей избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы.

Тепловая волна уже оказывает влияние на транспорт, энергосистемы и здравоохранение. В некоторых регионах отменяются или задерживаются поезда, растет нагрузка на электросети из-за массового использования кондиционеров, а медицинские службы фиксируют увеличение числа обращений, связанных с перегревом и обезвоживанием.

Эксперты связывают участившиеся и более интенсивные периоды жары с изменением климата. По их словам, подобные экстремальные погодные явления становятся все более вероятными и затрагивают все большее число европейских стран.