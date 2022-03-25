30-й день войны. Обстрелы Харькова и Луганской области, в Рубежном и Попасной идут жестокие бои

В пятницу, 25 марта, по данным украинских властей, российская армия обстреливала населенные пункты Луганской области: Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Золотое, Щедрищево. Жертвами обстрелов стали три человека; еще семь получили ранения.

В результате российского вторжения, как сообщают украинские СМИ, без электроэнергии остались более 95 тысяч жителей Луганщины. Обесточены 32 населенных пункта области: 12 частично и 20 полностью. Кроме того, без газоснабжения остаются 27 населенных пунктов: 22 полностью и 5 частично.

В течение дня спасатели и пожарные ликвидировали возгорание в 10 жилых домах, в которые попали российские снаряды: четыре многоэтажки и шесть частных домов.

В Рубежном и Попасной идут жестокие бои. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

В Основенском районе Харькова российские военные обстреляли из артиллерии и "Градов" городскую поликлинику, где в это время выдавали гуманитарную помощь. Об этом сообщил глава областной госадминистрации Олег Синегубов. В результате обстрела погибли четыре человека. Еще трое были ранены.

Российские войска обстреливают поселок Макаров, расположенный в 50 км от Киева. По поселку наносятся ракетные и артиллерийские удары.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что 25 марта из Мариуполя и Мелитополя по двум гуманитарным коридорам были эвакуированы или выехали сами более 7,3 тысяч человек.

Штаб Военно-воздушных сил Украины заявил, что в пятницу, 25 марта, около 16.30 по местному времени, российская армия шестью ракетами ударила по штабу противовоздушной обороны ВВС Украины недалеко от Винницы. Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что ВСУ покинули город Волноваха, бои за который шли две недели, такого населенного пункта больше не существует – на его территории уничтожены большинство зданий и инфраструктуры. Мариуполь находится под контролем ВСУ.

Военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца, заявил в пятницу, 25 марта, на брифинге в Москве первый заместитель начальника генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Он заявил, что "вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области".

По сообщениям РИА Новости, УНИАН, ТСН, ВВС.