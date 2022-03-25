ЕС потребовал от России прекратить войну против Украины и вывести войска

Европейский совет опубликовал текст заявления в связи с развязанной Россией войной против Украины. Текст этого заявления цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского союза требуют от России немедленно прекратить военные действия против Украины и вывести войска. "Европейский совет требует, чтобы Россия немедленно прекратила свою военную агрессию на территории Украины, немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины, полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении Европейского совета.

Лидеры ЕС констатировали, что агрессивная война России против Украины "грубо нарушает международное право и приводит к массовым человеческим жертвам и ранениям среди гражданского населения". "Россия направляет удары по гражданскому населению и наносит удары по гражданским объектам, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища. Эти военные преступления должны быть немедленно прекращены. Виновные и их сообщники будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом. Осада Мариуполя и других городов Украины, а также отказ в гуманитарном доступе со стороны российских вооруженных сил неприемлемы. Российские силы должны немедленно обеспечить безопасные пути в другие районы Украины, а также доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города", - заявляют в ЕС.

В этой связи Европейский совет призвал Россию "в срочном порядке гарантировать безопасный проход гражданским лицам, оказавшимся в ловушке во всех других зонах боевых действий, в пункт назначения по их выбору, немедленно освободить всех заложников, обеспечить бесперебойный гуманитарный доступ и создать гуманитарные коридоры". "Он также призывает Россию полностью соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право, и соблюдать недавнее постановление Международного суда", - отмечается в заявлении.

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского союза заявляют о своей поддержке европейского выбора Украины и предлагает Европейской комиссии предоставить свои выводы в отношении заявки Киева на членство.

"Европейский совет подтверждает Версальскую декларацию, признавая европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. Европейский совет вновь предлагает Комиссии представить свое мнение в соответствии с соответствующими положениями договоров", - сказано в документе.

В заявлении также говорится о том, что Европейский союз продолжит оказывать "скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку". "До сих пор Европейский союз ввел серьезные санкции, которые оказывают огромное влияние на Россию и Беларусь, и по-прежнему готов закрыть лазейки и нацелиться на фактический и возможный обход, а также быстро действовать с дальнейшими скоординированными жесткими санкциями в отношении России и Беларуси, чтобы эффективно помешать способностям России продолжать агрессию. Европейский совет призывает все страны присоединиться к этим санкциям. Любые попытки обойти санкции или помочь России другими способами должны пресекаться", - сказано в заявлении Евросовета.

Кроме того, лидеры ЕС заявили, что этот кризис "представляет собой серьезную проблему для инфраструктуры и государственных служб принимающих государств, особенно на границах с Украиной". "Европейский совет признает все усилия, уже предпринятые для приема беженцев, спасающихся от войны в Украине, и призывает все государства-члены активизировать свои усилия в духе постоянного единства и солидарности, а также предлагает Комиссии предпринять любые необходимые инициативы для содействия таким усилиям", - сказано в выводах.

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского союза обязуются поддержать Украину в процессе восстановления после войны, которую развязала Россия, и считают для этого необходимым создать Трастовый фонд солидарности.

"Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, Европейский Союз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения его неотложных потребностей, а после прекращения натиска России - для восстановления демократической Украины. С этой целью Европейский совет соглашается создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает к участию своих международных партнеров, а также призывает к безотлагательному началу подготовки", - сказано в выводах саммита.

"Европейский Совет призывает к своевременной организации международной конференции для сбора средств в рамках Трастового фонда солидарности Украины", - заявили лидеры ЕС.

"Этот кризис представляет собой серьезную проблему для инфраструктуры и государственных служб принимающих государств, особенно на границах с Украиной. Европейский совет признает все усилия, уже предпринятые для приема беженцев, спасающихся от войны в Украине, и призывает все государства-члены активизировать свои усилия в духе постоянного единства и солидарности, а также предлагает Комиссии предпринять любые необходимые инициативы для содействия таким усилиям", - заявили лидеры ЕС.

Они также призвали "срочно завершить работу над недавними предложениями Комиссии по поддержке государств-членов, чтобы обеспечить быструю мобилизацию финансирования ЕС для беженцев и принимающих их лиц, и предлагает Комиссии работать над дополнительными предложениями по усилению поддержки ЕС в этом отношении".

Лидеры ЕС также заявили о том, что привержены "обеспечению непрерывных и бесперебойных поставок электроэнергии и газа в Украину". "Недавняя синхронизация украинских и молдавских электросетей с сетями ЕС является выдающимся достижением. Это показывает, что наше будущее теперь взаимосвязано. Безопасность украинских ядерных объектов должна быть обеспечена, в том числе при поддержке Международного агентства по атомной энергии", - подчеркивается в документе.