Сенатор Пронюшкин: умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Спикер Володин: "Он жив"

В московской клинике в возрасте 75 лет умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, сообщил сенатор Александр Пронюшкин. Эту информацию опубликовало российское государственное агентство РИА Новости.

Однако вскоре спикер Думы Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. "Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", – написал политик в Telegram-канале.

Жириновского госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19, с того времени он находился в больнице. 20 марта стало известно, что Жириновского снова ввели в медикаментозную кому, после того, как у него начался сепсис.

11 марта председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что Жириновский намерен приехать 22 марта на заседание нижней палаты парламента.

Владимир Жириновский. Краткая биография

Родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахская ССР, СССР). К моменту рождения сына его отец, Вольф Эйдельштейн был депортирован в Польшу, а в 1949 году репатриировался в Израиль. Жириновский никогда отца не видел. Воспитывался матерью Александрой Жириновской (в девичестве Макарова; фамилия по первому мужу, от которого у нее было пять детей, Владимир был шестым ребенком).

Окончил среднюю школу № 25 им. Дзержинского города Алма-Аты.

В 1964-1970 годах Жириновский учился в Институте восточных языков при МГУ им. М. В. Ломоносова (с 1972 года – Институт стран Азии и Африки) по специальности "Турецкий язык и литература".

В 1965-1967 годах учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений.

После окончания института в 1970-1972 годах служил по призыву офицером в политуправлении штаба Закавказского военного округа в Тбилиси.

В 1972-1975 годах работал в Советском комитете защиты мира в секторе Западной Европы.

В 1977-1983 годах работал в Инюрколлегии.

В 1983-1990 годах – руководитель юридического отдела в издательстве "Мир".

В 1989-м совместно с Владимиром Богачёвым основал Либерально-демократической партии Советского Союза (1989), зарегистрированной министерством юстиции СССР 12 апреля 1991 года. В 1992 году партия переименована в Либерально-демократическую партию России.

12 июня 1991 года баллотировался на пост президента РСФСР, заняв третье место.

19 августа 1991 года, будучи лидером ЛДПСС, Жириновский публично поддержал ГКЧП и назвал их противников "отбросами общества".

В 1993-1995 годах – депутат Государственной Думы Российской Федерации I созыва, руководитель фракции ЛДПР.

В декабре 1995 года избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации II созыва.

В январе 1996 года выдвинут кандидатом в президенты ЛДПР. Набрал менее 6% голосов избирателей.

В мае 1999 года избирался на пост губернатора Белгородской области. Занял третье место, набрав 17%.

В январе 2000 года избран на пост заместителя председателя Государственной Думы РФ III созыва, в связи с чем отказался от руководства парламентской фракцией ЛДПР. Руководителем фракции был избран его сын – Игорь Лебедев.

В президентских выборах 2004 года Жириновский участия не принимал.

В 2008 году баллотировался на пост президента РФ, набрав более 9% голосов. В декабре 2011 года его сын – Игорь Лебедев был избран на пост заместителя председателя Государственной думы шестого созыва и отказался от руководства парламентской фракцией ЛДПР. В связи с этим Жириновский вновь стал руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе.

28 декабря 2011 года зарегистрирован участником президентских выборов 2012 года. Занял 4 место с примерно 6% голосов.

С 11 июля 2012 года – член Государственного совета Российской Федерации.

На выборах президента РФ в 2018 году Жириновский набрал менее 6% голосов.