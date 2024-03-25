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Суд в Индии приказал закрыть 25000 медресе

время публикации: 25 марта 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 09:08

Верховный суд индийского штата Уттар-Прадеш в Праягранже (Аллахабаде) признал принятый в штате в 2004 году Закон о медресе противоречащим прописанном в конституции Индии принципу секуляризма.

В рамках решения суд приказал правительству штата записать всех учеников медресе в государственные школы.

Уттар-Прадеш – самый густонаселенный штат Индии (200 млн человек), 20% населения которого составляют мусульмане.

Распоряжение суда приведет к закрытию 25000 медресе – мусульманских религиозных школ, в которых учатся 2,7 миллиона школьников, однако может еще быть оспорено в Верховном суде Индии.

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