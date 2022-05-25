Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 238 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 25 мая, 91-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 238 детей, 433 несовершеннолетних получили ранения.

За последние сутки стало достоверно известно о еще четырех погибших детях. Следствием установлен факт гибели 11-летней девочки из-за обстрела войсками РФ 25 февраля Чугуевского района Харьковской области. Также стало известно, что в результате обстрелов российскими военными города Мариуполь Донецкой области погибли трое подростков 14, 15 и 17 лет.

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"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 149, Киевской – 116, Харьковской – 104, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

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Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1848 учебных заведений, 173 из них разрушены полностью.