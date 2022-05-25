"Эта война еще хуже, чем та". Александр Слободянык, спасший еврейскую семью от нацистов, стал беженцем

93-летний Праведник народов мира Александр Слободянык, вынужденный бежать из своего дома, нуждается в помощи. Эту историю опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook израильский журналист, историк, эксперт по Украине Шимон Бриман.

Мемориальный комплекс "Яд ва-Шем" присвоил Александру Слободяныку звание Праведника народов мира за спасение в годы Второй мировой войны Давида и Доры Гершенгорен.

adv_10 incontent_1

"После вторжения российских войск в Украину, пожилой человек месяц просидел с семьей в холодном подвале без воды, газа и электричества, а по улицам ездили русские танки и стреляли во все стороны. В его мирном селе возле Днепровского лимана разрушены 40% домов. Его между обстрелами вывезли через линию фронта на юге Херсонской области, из захваченной русскими войсками зоны. Сейчас ютятся впятером в съёмной "двушке" в Полтавской области", - рассказывает Шимон Бриман.

adv_11 m_ar_1

Рассказы Алекснадра о той войне и той оккупации перемежаются с описаниями этой войны и новой оккупации.

"Они (евреи), бедолаги, пережили столько страданий при немцах.. А мы сейчас переносим жизнь, подобную той, что была у евреев.. Приходится ехать куда-то, искать где-то квартиру, прятаться от этой стрельбы, которую затеяли русские против украинцев. То, что сейчас происходит в Украине.. мне очень жаль людей, я сильно возмущен Россией. Такое несчастье! Эта война еще хуже, чем та", - рассказал Александр Слободянык.

adv_12 incontent_2

Шимон Бриман поделился историей этого Праведника с главным раввином Украины Моше Асманом. Едва дослушав, он сказал: "Номер его банковской карты". Через десять минут был сделан перевод.

adv_13 m_ar_2

А 25 мая рав Асман, оставив дела в Киеве, поехал к нему на Полтавщину с гуманитарной помощью.

"Потому что добрые дела надо делать быстро. Потому что осенью 1941 украинские отец, мать и Сашко - их сын-подросток, не прошли мимо умирающего от голода и холода еврейского мальчика в Бершади. Этот мальчик потом дожил в Нью-Йорке до 90 лет, а его спасённая мать - до 106 лет. Потому что кто-то помог в страшной беде. Спасаясь из своего оккупированного села от русских "денацификаторов", Александр оставил почти все вещи, но диплом и медаль "Яд Ва-Шема" взял с собой. Он плохо слышит, ему нужен хороший израильский слуховой аппарат. Кстати, сам он никакой помощи не просит - хотя имеет полное право на это. Надеюсь, что "Яд Ва-Шем" и МИД Израиля, да и любые израильтяне, смогут помочь 93-летнему беженцу-Праведнику", - сказал Шимон Бриман. По его словам, в Укриане сегодня есть 10-15 человек, чья история и нынешнее положение схожи с тем, что пережил и переживает Александр Слободянык.