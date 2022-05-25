В Госдуму внесен законопроект о перебежчиках. За призывы к действиям против безопасности РФ - 7 лет тюрьмы

В среду, 25 мая, в Госдуму был вынесен законопроект о признании перебежчиков госизменниками и ужесточении наказание за наемничеество. ТАСС сообщает, что законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Согласно законопроекту, переход на сторону противника в условиях вооруженных действий, участие в которых принимает Россия, приравнивается к госизмене. За участие россиян в вооруженных действиях за пределами РФ и против ее интересов будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

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За сотрудничество с иностранными спецслужбами предусмотрено наказание в виде восьми лет лишения свободы и штрафа до 1 млн рублей.

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Срок лишения свободы за публичный призыв к действиям против безопасности РФ может составить до 7 лет.

Участие наемника в вооруженном конфликте будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Законопроект также предусматривает увеличение срока лишения свободы за вербовку, обучение, финансирование наемника.