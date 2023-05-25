Впервые Белый дом разработал Стратегию по борьбе с антисемитизмом

В четверг, 25 мая, администрация Джо Байдена обнародовала новую федеральную стратегию по борьбе с антисемитизмом. Этим документом предусмотрены более сотни действий, направленных на повышение осведомленности об антисемитизме и его угрозе для американской демократии, а также на защиту еврейских общин и укрепление межобщинной солидарности.

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В бюллетене, опубликованном на сайте Белого дома, указывается, что по данным ФБР, евреи составляют 2,4% процента населения США, при этом они становятся жертвами 63% зарегистрированных преступлений на почве религиозной ненависти.

В документе говорится, что хотя от антисемитских инцидентов наиболее сильно страдает еврейская община, антисемитизм представляет угрозу для всего общества. Антисемитские теории заговора подпитывают другие формы ненависти: расизм, сексизм и гомофобию.

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"Антисемитизм отделяет американцев друг от друга, подрывает доверие к правительству и неправительственным организациям, подрывает нашу демократию", – говорится в документе.

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В стратегии содержится пункт, рекомендующий Конгрессу принять закон, который поможет противостоять антисемитизму.

Белый дом сообщил, что стратегия вырабатывалась на основе информации, полученной из более чем тысячи источников. Сообщается, что в течение года начнется реализация программы.

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Израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что посол Израиля в США Михаэль Герцог поблагодарил президента США за публикацию стратегии по борьбе с антисемитизмом, аналогу которой нет нигде в мире. Он также поблагодарил Белый дом за то принятие определения антисемитизма, которое было дано Израилем и Международным альянсом по сохранения памяти о Холокосте (IHRA).