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Мир

Последствия очередного удара армии РФ по Украине: не менее восьми убитых, десятки раненых

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 25 мая 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 08:23
Последствия очередного удара армии РФ по Украине: не менее восьми убитых, десятки раненых
ГСЧС Украины

В ночь на 25 мая армия РФ вновь осуществила массированный комбинированной удар по целям на территории Украины. Украинская сторона сообщает о не менее восьми погибших и более 30 раненых.

В Киевской области повреждены общежитие и жилые дома. Трое погибших, более 20 раненых.

В Хмельницкой области не менее четерых погибших и пяти раненых. Разрушено шесть частных домов, повреждены более 20 домов, учебное заведение, автомобили.

В Николаеве в результате удара по пятиэтажному дому один человек погиб, пятеро пострадали. Разрушены два этажа, остальные – повреждены.

Сообщается о трех пострадавших в Харькове, в их числе ребенок.

В Сумской области разрушен объект инфраструктуры, частично обесточены некоторые улицы.

В Черниговской области зафиксированы попадания, возникли пожары.

В Тернополе частично повреждено здание одного из промышленных предприятий.

Мир
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