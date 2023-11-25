adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 20°
Тель-Авив:
17 - 23°
Эйлат:
15 - 26°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.739 ₪ 4.078 ₪
Иерусалим:
16 - 20°
Тель-Авив:
17 - 23°
Эйлат:
15 - 26°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Минобороны США: судно, принадлежащее израильскому миллиардеру, атаковано иранским БПЛА

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Судно, принадлежащее израильскому миллиардеру, атаковано иранским БПЛА
    AP Photo/Kamran Jebreili

    The Washington Post сообщает со ссылкой на представителя минобороны США, что судно CMA CGM Symi, принадлежащее израильскому миллиардеру Идану Оферу, подверглось атаке иранского БПЛА-камикадзе Shahed-136 в международных водах.

    По словам представителя минобороны, на борту произошел взрыв, причинивший незначительный ущерб судну, однако никто из членов экипажа не пострадал.

    adv_12 incontent_1

    "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", – заявил чиновник, при этом он отказался объяснить, почему в минобороны США считают, что за атакой стоит Иран.

    adv_13 m_ar_1

    Судно CMA CGM Symi ходит под флагом Мальты.

    Ранее телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что израильское грузовое судно было атаковано в северной части Индийского океана (залив Омана), на борту начался пожар.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 Ноября 2023
    "Аль-Маядин": израильское грузовое судно атаковано в северной части Индийского океана
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1
    adv_21 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:55 50-й день войны в Израиле, 2-й день прекращения огня в Газе. Хронология событий
    12:49 Сигналы тревоги прозвучали в населенных пунктах Западной Галилеи
    12:00 В аэропорту "Бен Гурион" приземлился катарский правительственный самолет
    11:51 СМИ сообщают, что 25 ноября ХАМАС освободит 14 израильских заложников
    11:24 Управление тюрем получило список заключенных, которые должны быть выпущены на втором этапе "сделки"
    10:58 Минобороны США: судно, принадлежащее израильскому миллиардеру, атаковано иранским БПЛА
    10:47 Бундеслига поддержала Израиль. Призыв вернуть заложников на табло стадиона
    10:35 СМИ: ХАМАС готов освободить других заложников-граждан Таиланда
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom