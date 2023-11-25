Минобороны США: судно, принадлежащее израильскому миллиардеру, атаковано иранским БПЛА
The Washington Post сообщает со ссылкой на представителя минобороны США, что судно CMA CGM Symi, принадлежащее израильскому миллиардеру Идану Оферу, подверглось атаке иранского БПЛА-камикадзе Shahed-136 в международных водах.
По словам представителя минобороны, на борту произошел взрыв, причинивший незначительный ущерб судну, однако никто из членов экипажа не пострадал.
"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", – заявил чиновник, при этом он отказался объяснить, почему в минобороны США считают, что за атакой стоит Иран.
Судно CMA CGM Symi ходит под флагом Мальты.
Ранее телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что израильское грузовое судно было атаковано в северной части Индийского океана (залив Омана), на борту начался пожар.
"Аль-Маядин": израильское грузовое судно атаковано в северной части Индийского океана