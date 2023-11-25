Минобороны США: судно, принадлежащее израильскому миллиардеру, атаковано иранским БПЛА

The Washington Post сообщает со ссылкой на представителя минобороны США, что судно CMA CGM Symi, принадлежащее израильскому миллиардеру Идану Оферу, подверглось атаке иранского БПЛА-камикадзе Shahed-136 в международных водах.

По словам представителя минобороны, на борту произошел взрыв, причинивший незначительный ущерб судну, однако никто из членов экипажа не пострадал.

adv_12 incontent_1

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", – заявил чиновник, при этом он отказался объяснить, почему в минобороны США считают, что за атакой стоит Иран.

adv_13 m_ar_1

Судно CMA CGM Symi ходит под флагом Мальты.

Ранее телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что израильское грузовое судно было атаковано в северной части Индийского океана (залив Омана), на борту начался пожар.