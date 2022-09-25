Эстония не впускает некоторых израильтян с российским гражданством, выезжающих из России

Израильтяне с российским гражданством, пытавшиеся в последние дни выехать из России через эстонскую границу, столкнулись с тем, что некоторым из них было отказано во въезде на территорию Эстонии.

Первые сообщения о таких случаях появились в социальных сетях. Позже МИД Израиля заявил, что получил обращения от ряда израильских граждан, которым эстонские пограничники отказали во въезде на территорию Эстонии.

Корреспондент газеты "Гаарец" Лиза Розовская, беседовавшая с несколькими израильтянами, которых не пропустили в Эстонию, пишет, что одной из причин отказа может быть отсутствие билета в Тель-Авив или отсутствие европейской медицинской страховки.

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Согласно заявлению израильского МИДа, в настоящий момент Израиль пытается решить эту проблему с эстонскими властями.

Напомним, Эстония, Литва, Латвия и Польша официально заявили о прекращении приема российских туристов с краткосрочными Шенгенским визами. Данное решение действительно с 19 сентября.

В связи с этим посольство Эстонии в Израиле опубликовало новые требования для желающих посетить Эстонию. В частности, для туристического визита в эту страну теперь требуется медицинская страховка, наличие приглашения или любой документ, где указывается, где турист намерен остановиться, а также обратный билет.

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