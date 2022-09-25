В мире живут около 15,3 миллионов евреев, почти половина из них – в Израиле

По данным, которые в канун праздника Рош а-Шана публикует Еврейское агентство ("Сохнут"), за последний год еврейское население земного шара увеличилось почти на сто тысяч человек.

Если в прошлом году в мире насчитывалось около 15,2 миллиона евреев, то в этом году это число составило 15,3 миллиона.

Из них в Израиле живут чуть более семи миллионов человек, а в диаспоре – около 8,25 миллионов.

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Наибольшее число евреев диаспоры проживает в США – около шести миллионов. На втором месте по числу евреев Франция, где живут 442 тысячи евреев. 394 тысячи евреев живут в Канаде, 292 тысячи - в Великобритании, 173 тысячи - в Аргентине. В России в настоящий момент насчитывается 145 тысяч евреев. В Украине – 40 тысяч.

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За минувший год в Израиль репатриировались около 60 тысяч человек из 93 стран – рекордное число за последние 20 лет. Более половины новых репатриантов совершили алию из России и Украины после начала войны в Украине.

Всего в мире остаются около 25,2 миллионов человек, имеющих право на репатриацию.