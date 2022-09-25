adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 31°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
26 - 39°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.489 ₪ 3.411 ₪
Иерусалим:
20 - 31°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
26 - 39°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    В мире живут около 15,3 миллионов евреев, почти половина из них – в Израиле

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    В мире живут около 15,3 миллионов евреев, почти половина из них – в Израиле
    Arie Leib Abrams/Flash90

    По данным, которые в канун праздника Рош а-Шана публикует Еврейское агентство ("Сохнут"), за последний год еврейское население земного шара увеличилось почти на сто тысяч человек.

    Если в прошлом году в мире насчитывалось около 15,2 миллиона евреев, то в этом году это число составило 15,3 миллиона.

    Из них в Израиле живут чуть более семи миллионов человек, а в диаспоре – около 8,25 миллионов.

    adv_11 m_ar_1

    Наибольшее число евреев диаспоры проживает в США – около шести миллионов. На втором месте по числу евреев Франция, где живут 442 тысячи евреев. 394 тысячи евреев живут в Канаде, 292 тысячи - в Великобритании, 173 тысячи - в Аргентине. В России в настоящий момент насчитывается 145 тысяч евреев. В Украине – 40 тысяч.

    adv_12 incontent_1

    За минувший год в Израиль репатриировались около 60 тысяч человек из 93 стран – рекордное число за последние 20 лет. Более половины новых репатриантов совершили алию из России и Украины после начала войны в Украине.

    Всего в мире остаются около 25,2 миллионов человек, имеющих право на репатриацию.

    adv_13 m_ar_2

    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    15:53 Новый рекорд: в этом году на Храмовую гору взошли почти 48 тысяч евреев
    15:33 ЦИК: сотрудники МИДа должны работать во время выборов
    15:23 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 214-й день войны
    15:15 Главный раввин Украины обратился к евреям России: "Выберите жизнь, а не смерть!"
    13:39 В Умань прибыли десятки тысяч паломников-хасидов
    11:16 "Дело йеменских детей": экспертиза показала, что в могиле на Нахалат Ицхак был действительно захоронен Йосеф Меламед
    11:12 Предъявлены обвинения сообщникам террориста, ранившего граждан Израиля и США в Иерусалиме
    10:56 Около 50 погибших в Иране, женщины жгут хиджабы
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5