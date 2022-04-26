Путин присвоил звание "Героя России" командиру "кадыровцев" Адаму Делимханову

Во вторник, 26 апреля, президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Героя России" депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову.

"За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звания Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу", – говорится в документе, который цитирует агентство РИА Новости.

Как именно Адам Делимханов проявил "мужество и героизм", не уточняется.

Ранее сообщалось, что Адам Делимханов является командиром чеченских подразделений, лояльных Рамзану Кадырову и участвующих в "специальной военной операции" против Украины, в частности в Мариуполе. Украинская сторона неоднократно заявляла о том, что "кадыровцы" по сути выполняют функции военной полиции и заградотрядов. Кадыров утверждал, что в Украину отправлены около десяти тысяч его "пехотинцев". Многие специалисты полагают, что "кадыровцев" в зоне боевых действий в Украине на порядок меньше. Известно, что эти подразделения понесли значительные потери, однако точных данных по этому поводу нет.

Незадолго до начала "специальной операции" Адам Делимханов "прославился" тем, что обещал лично отрезать головы родственникам бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, который покинул Россию вместе с двумя сыновьями и дочерью.

Напомним, что родственники Адама Делимханова были обвинены в причастности к убийству оппозиционного политика Бориса Немцова.

Власти США ввели санкции против Адама Делимханова еще в 2014 году, так как он был обвинен в причастности к преступной группировке "Братский круг", которая действует в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.