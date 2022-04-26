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NEWSru.co.il :: В мире26 апреля 2022 г., 08:16

Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 217 детей

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Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 217 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 26 апреля, 62-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 217 несовершеннолетних, 391 ребенок получил ранения.

За последние сутки стало известно о двух погибших детях.

25 апреля в результате обстрела российскими военными жилых домов в населенном пункте Лиман Донецкой области погибли двое детей 9 и 13 лет, говорится в сообщении генпрокуратуры Украины.


"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 127, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1508 учебных заведений, 102 из них разрушены полностью.

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