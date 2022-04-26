Иерусалим:
20 - 27°
Тель-Авив:
16 - 23°
Эйлат:
24 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире26 апреля 2022 г., 11:25

Трампа обязали выплачивать 10000 долларов штрафа в сутки

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Трампа обязали выплачивать 10000 долларов штрафа в сутки

Суд Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в неуважении к суду в связи с отказом представить документы, касающиеся финансовых операций его компании Trump Organization.

"Я знаю, что вы серьезно относитесь к деловым вопросам. Я тоже серьезно отношусь к деловым вопросам. Поэтому я признаю вас виновным в неуважении к суду и приговариваю к штрафу в 10000 в сутки – пока вы не проявите уважение", - заявил судья Артур Энгорн.

Расследование против Трампа было начато в 2019 году, когда бывший адвокат президента Майкл Коэн показал на слушаниях в Конгрессе, что тот преувеличивал размеры своей компании, чтобы получать более выгодные кредиты и платить меньше налогов.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:25 Трампа обязали выплачивать 10000 долларов штрафа в сутки
10:40 Минобороны РФ утверждает, что только за одни сутки были убиты 500 украинских военнослужащих
10:20 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 62-й день войны
09:29 В Эстонии перехвачен груз кокаина на полмиллиарда евро
08:16 Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 217 детей
08:10 Российские военные обстреляли цели в Запорожской области, один человек погиб
21:24 В Приднестровье прогремели взрывы в здании министерства госбезопасности
20:26 Корабль с первым израильским космическим туристом вернулся на Землю
18:31 СБ ООН обсуждает ситуацию в Иерусалиме, послу Израиля не позволено показать видео с Храмовой горы
17:08 Россия объявила о высылке 40 дипломатов Германии
Загрузка...