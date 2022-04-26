Трампа обязали выплачивать 10000 долларов штрафа в сутки

Суд Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в неуважении к суду в связи с отказом представить документы, касающиеся финансовых операций его компании Trump Organization.

"Я знаю, что вы серьезно относитесь к деловым вопросам. Я тоже серьезно отношусь к деловым вопросам. Поэтому я признаю вас виновным в неуважении к суду и приговариваю к штрафу в 10000 в сутки – пока вы не проявите уважение", - заявил судья Артур Энгорн.

Расследование против Трампа было начато в 2019 году, когда бывший адвокат президента Майкл Коэн показал на слушаниях в Конгрессе, что тот преувеличивал размеры своей компании, чтобы получать более выгодные кредиты и платить меньше налогов.