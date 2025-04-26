Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1158-й день войны. Путину доложили об "освобождении Курской области"

Министерство обороны РФ 26 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

"Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Михайловское и Турья Сумской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Кутьковка, Московка, Купянск Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 военнослужащих, бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства, девять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дылеевка и Ильиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 295 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Красноармейск, Муравка, Димитров, Гришино, Новониколаевка и Удачное Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Потери противника составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад горючего. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 164 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53 821 беспилотный летательный аппарат, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 048 танков и других боевых бронированных машин, 1 553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 152 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 615 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 101900 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 134 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).