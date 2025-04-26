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Мир

СМИ: секретный спутник Кремля начал "бесконтрольно вращаться" в космосе

Россия
Космос
время публикации: 26 апреля 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 11:22
СМИ: секретный спутник Кремля начал "бесконтрольно вращаться" в космосе
NASA via AP

Секретный российский спутник "Космос-2553", который связывают с программой Кремля по созданию нового типа космического оружия с ядерными компонентами, вероятно, вышел из строя, пишет Reuters со ссылкой на аналитические данные.

Россия запустила "Космос-2553" на орбиту незадолго до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Власти США считают, что этот спутник имеет отношение к планам России по размещению в космосе ядерного оружия, способного уничтожать американские спутники. В Кремле эти обвинения отрицают.

Странное поведение "Космоса-2553" зафиксировал еще в ноябре 2024 года радар компании LeoLabs. Дополнительные наблюдения, проведенные в декабре, позволили "с высокой уверенностью" говорить, что спутник "бесконтрольно вращается".

"Это наблюдение убедительно свидетельствует о том, что спутник больше не функционирует", – заявили в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, пишет "Медуза".

Мир
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