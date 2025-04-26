Трамп: у Путина не было причин запускать ракеты по гражданским районам в последние дни

Президент США Дональд Трамп написал в субботу, 26 апреля, в сети Truth Social, в очередной раз комментируя войну в Украине: "Это война Сонного Джо Байдена, а не моя. Это было провалом с первого дня, и этого никогда не должно было случиться, и не случилось бы, если бы я был президентом в то время. Я просто пытаюсь разгрести беспорядок, который мне оставили Обама и Байден, и какой же это беспорядок".

Отметим, что Трамп далеко не в первый раз подвергает критике своих предшественников и утверждает, что предотвратить войну мог только он сам на посту президента.

"При всем при этом, у Путина не было причин запускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам в последние несколько дней. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, он просто водит меня за нос, и с ним нужно что-то делать. Слишком много людей гибнет!!!", – сделал вывод Трамп.