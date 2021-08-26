Блинкен пообещал Беннету ускорить включение Израиля в безвизовую программу

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился в Вашингтоне с государственным секретарем Энтони Блинкеном и с министром обороны Ллойдом Остином.

По итогам встречи Беннета с Блинкеном государственный департамент США опубликовал сообщение, согласно которому стороны договорились о продвижении включения Израиля в программу безвизового въезда в США, "которое пойдет на пользу как израильтянам, так и американцам".

На текущий момент безвизовый доступ в США есть у граждан 39 стран мира. Новая администрация пообещала сделать Хорватию сороковой страной.

Включение Израиля в программу безвизового въезда в США неоднократно обсуждалось. Этот вопрос регулярно поднимается израильскими дипломатами и политиками в последние несколько десятилетий, однако никаких продвижений в этом направлении до сих пор достигнуто не было. В качестве одной из причин отказа включать Израиль в безвизовую программу в США называют высокий процент израильтян, которым отказывают в получении визы из-за опасений в намерении нелегально работать в США. Прежде всего, это касается израильской молодежи.

Однако основными темами встречи, по словам израильского премьера, были иранский вопрос, изменение климата, темы региональной стабильности и сохранения израильского военного превосходства в регионе.

Практически те же темы обсуждались и на встрече между Беннетом и Остином, в которой принимали участие также глава совета национальной безопасности Эяль Хульта, военный секретарь премьер-министра Ави Гиль и представители администрации главы правительства.

Встречам с американским руководством предшествовала встреча Беннета с генеральным директором американо-израильского лобби AIPAC Говардом Кором, в ходе которой обсуждалась политическая и экономическая ситуация, а также вопросы безопасности.

Сегодня в Вашингтоне должна состояться встреча между Беннетом и президентом США Джо Байденом. В ходе этой встречи также будут обсуждаться закупка новых вооружений для ЦАХАЛа, экономическое сотрудничество, борьба с пандемией коронавируса. В Израиле ожидают, что будет поднят и вопрос израильско-китайских отношений, особенно китайских инвестиций в израильские инфраструктурные проекты. Еще одним проблемным для Беннета вопросом будет требование возобновить работу американского консульства в Иерусалиме в качестве представительства США в Палестинской автономии.