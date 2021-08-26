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NEWSru.co.il :: В мире26 августа 2021 г., 18:56

Белый дом уведомил Израиль о переносе первой встречи Байдена и Беннета из-за взрывов в Кабуле

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Белый дом уведомил Израиль о переносе первой встречи Байдена и Беннета из-за взрывов в Кабуле

Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета должна была начаться в 18:30. Однако незадолго до нее стало известно о терактах в Кабуле, в результате которых были ранены американские военнослужащие.

Президент США Джо Байден начал консультации с представителями Пентагона и спецслужб по поводу ситуации в Афганистане.

Представители Белого дома уведомили израильскую делегацию, что в связи с событиями в Афганистане встреча премьер-министра Нафтали Беннета и президента США Джо Байдена откладывается.


В настоящий момент неизвестно, состоится ли встреча в течение сегодняшнего дня или будет перенесена на другой день. В настоящий момент Нафтали Беннет находится в гостинице.

Израильские обозреватели не исключают, что в этот визит в Вашингтон Беннету не удастся провести переговоры с Байденом, и он вернется в Израиль.

Отметим, что ранее Беннету позвонила канцлер Германии Ангела Меркель и сообщила, что вынуждена отложить запланированный на начало следующей недели визит в Израиль из-за ситуации в Афганистане.

Днем 26 августа два мощных взрыва прогремели в Кабуле - возле входа в Международный аэропорт и возле гостиницы Baron, где находятся, в том числе, ожидающие эвакуацию британские граждане.

Бежавший из Афганистана журналист Билаль Сарвари, цитируя собственные источники, передает, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе людей, ожидавших проверки разрешения на выезд из Афганистана. После этого еще один террорист открыл огонь из стрелкового оружия.

Сообщается о 13 погибших, среди которых есть дети. В больницы Кабула доставлены более 60 раненых. По данным телеканала Fox News, среди раненых – три американских морских пехотинца, состояние одного из них тяжелое.

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