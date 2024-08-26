В результате удара армии РФ по отелю в Краматорске погиб сотрудник Reuters, работавший в Израиле

Агентство Reuters сообщает, что в субботу, 24 августа, в результате российского ракетного удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске (в Донецкой области Украины) был убит гражданин Великобритании Райан Эванс, работавший на востоке Украины в составе новостной группы агентства Reuters.

"Советник по безопасности Райан Эванс был одним из шести сотрудников Reuters, остановившихся в отеле "Сапфир" в городе Краматорске, который находится под контролем Украины, но недалеко от линии фронта, когда по нему был нанесен удар", – говорится в заявлении агентства, цитируемом BBC News.

Эванс, бывший британский военнослужащий, работал в агентстве Reuters с 2022 года и консультировал журналистов по вопросам безопасности по всему миру, в том числе в Украине, Израиле и на Олимпийских играх в Париже, пишет агентство "Интерфакс-Украина". Ему было 38 лет.

В сообщении также говорится, что в результате удара были ранены и госпитализированы еще два члена команды, один из которых "находится на лечении с серьезными травмами".