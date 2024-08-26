Новые итальянские коммунисты представили список "сионистских агентов" в Италии

Новая коммунистическая партия Италии, радикальная группа, отколовшаяся от итальянских коммунистов, оказалась в центре скандала после того, как опубликовала воззвание в поддержку "палестинского национального сопротивления". В нем приводится список действующих в Италии "сионистских агентов" и заявляется о необходимости борьбы с ними.

Список состоит из нескольких частей и содержит более 150 названий и имен. В первой части перечисляются финансовые компании и предприниматели, которые, как утверждается, связаны с Израилем компании, во второй – промышленные и коммерческие предприятия, такие как "Электра" и "Ахава".

Третья часть черного списка посвящена компаниям по недвижимости, четвертая – медицинским и фармацевтическим, таким как "Тева", пятая – оборонным, например, Elbit Systems и Roboteam.

После этого коммунисты переходят к разоблачению "сионистских агентов", действующих в политических партиях, общественных организациях, СМИ, а также сионистов среди деятелей культуры и интеллектуалов. "Эти люди активно поддерживают инициативы сионистского государства Израиль", – говорится в документе.

Несложно заметить, что этих списках немало евреев, в том числе – раввинов и лидеров еврейской общины. Есть здесь имена Наоми ди Синьи – председателя Объединения еврейских общин Италии, Альфонсо Подецура Альбиба – главного раввина Милана, журналиста Маурицио Молинари, подвергавшегося нападкам за произраильскую позицию.

Антисемитская инициатива вызвала возмущение всей политической системы Италии. Демократическая партия призвала провести парламентское расследование. Президент Сената Иньяцио Ла Русса, представитель ультраправой партии "Братья Италии", подчеркнул, что действия коммунистов угрожают свободе слова и личной безопасности тех, кто находится в списке.