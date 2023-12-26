МВД РФ объявило в розыск создателя мультсериала "Масяня", израильтянина Олега Куваева

Во вторник, 26 декабря, российские СМИ сообщили, что МВД РФ объявило в розыск создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева. При этом цитируется следующий текст официального уведомления: "Куваев Олег Игоревич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК". О какой именно уголовной статье речь, не уточняется.

22 декабря министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов", включив в него художника-мультипликатора Олега Куваева как одного из тех, кто выступал против проведения "специальной военной операции" – войны РФ против Украины.

adv_12 incontent_1

11 июля 2022 года автор культовой "Масяни" Олег Куваев, с 2006 года живущий в Израиле, выпустил 162-й эпизод сериала – "Санкт-Мариубург". В подводке к эпизоду, в котором "Китай нападает на Россию", написано "Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну". После этого художник еще не раз обращался к теме войны в Украине и жизни в РФ во время войны.