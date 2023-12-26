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    В мире

    МВД РФ объявило в розыск создателя мультсериала "Масяня", израильтянина Олега Куваева

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    МВД РФ объявило в розыск создателя мультсериала

    Во вторник, 26 декабря, российские СМИ сообщили, что МВД РФ объявило в розыск создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева. При этом цитируется следующий текст официального уведомления: "Куваев Олег Игоревич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК". О какой именно уголовной статье речь, не уточняется.

    22 декабря министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов", включив в него художника-мультипликатора Олега Куваева как одного из тех, кто выступал против проведения "специальной военной операции" – войны РФ против Украины.

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    11 июля 2022 года автор культовой "Масяни" Олег Куваев, с 2006 года живущий в Израиле, выпустил 162-й эпизод сериала – "Санкт-Мариубург". В подводке к эпизоду, в котором "Китай нападает на Россию", написано "Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну". После этого художник еще не раз обращался к теме войны в Украине и жизни в РФ во время войны.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 22 Декабря 2023
    В реестр "иноагентов" внесен художник-мультипликатор Олег Куваев
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 18 Октября 2023
    В отношении Олега Куваева, автора мультфильмов о Масяне, в России заведено уголовное дело за антивоенную деятельность
    // https://www.newsru.co.il/ // Культура // 17 Ноября 2022
    На YouTube вышел видеоклип "Гимн Обреченных" Покровского и Куваева
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Июля 2022
    YouTube вернул ранее удаленный с официального канала 162-й эпизод "Масяни"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Июля 2022
    "Настало время, когда молчать нельзя". Интервью с Олегом Куваевым о последнем эпизоде "Масяни"
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