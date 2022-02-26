Израильская компания ImageSat публикует спутниковые снимки зон боевых действий и границ Украины

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала редакции NEWSru.co.il и другим СМИ снимки, на которых показаны Киев и граница Украины с Румынией и Польшей по состоянию на субботу, 26 февраля.

В частности, на представленных спутниковых снимках показан международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны"). Аэропорт полностью блокирован, его работа, по всей видимости, парализована. На момент съемок (около 14:30), отмечается в описании снимков, не было обнаружено повреждений взлетно-посадочных полос или самолетов на земле. На взлетно-посадочных полосах установлены препятствия, видимо, для того, чтобы помешать высадке российских войск.

В самом Киеве отмечается очень редкое движение автотранспорта. Но присутствия российских военных не зафиксировано, отмечает ISI. Значительных повреждений инфраструктуры не выявлено.

В отчете также обращается внимание на огромные автомобильные пробки (более 6 км) около пограничных переходов с Румынией и Польшей.

Следует отметить, что по спутниковым снимкам (которые перестают быть секретными материалами после передачи их в СМИ) невозможно оценить в полной мере ситуацию в зоне боевых действий. Но по этим снимкам видно, что в Киев обстановка напряженная, украинская столица готова к отражению российской агрессии.

Судя по сообщениям министерства обороны Украины и военного ведомства РФ, российская армия продолжает наступление, но встречает упорное сопротивление со стороны украинских вооруженных сил. Бои идут уже третий день. Обе стороны несут большие потери. По оценкам международных наблюдателей, потери российской армии гораздо больше, чем потери вооруженных сил Украины.