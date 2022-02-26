Зеленский: оружие мы не сложим. Бои за Киев, воздушная тревога в Одессе, Харькове и других городах

В субботу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выложил в своем "твиттере" короткое видео, снятое возле здания президентской администрации.

"Сейчас в сети появилось очень много фейковой информации, будто я призываю нашу армию сложить оружие, и идет эвакуация. Значит, так: я – тут, никакое оружие мы не сложим, будем защищать нашу страну", - сказал Зеленский.

В ночь на субботу на территории Украины продолжались боевые действия: шли бои за Киев, сирены воздушной тревоги звучали в Черкассах, Луцке, Виннице, Червонограде, Харькове, Одессе и других городах.

По данным Сухопутных войск Украины, были осуществлены одиночные авиационные удары в районах Сум, Полтавы, Мариуполя. С Черного моря российские ВС осуществили пуск крылатых ракет морского базирования "Калибр" по территории Украины.

Никаких существенных перемен в позициях сторон, судя по сообщениям с мест, не произошло, отмечает ВВС. Российская армия не продвинулась. Была отбита атака на воинскую часть на проспекте Победы в Киеве, где находится 101-я отдельная бригада охраны Генштаба ВС Украины. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "ночь была сложной, но российских войск в украинской столице нет".

Ожесточенный бой шел в городе Васильков к юго-западу от Киева, где расположена авиабаза. Мэр города Васильков Наталья Баласинович заявила, что штурм, который длился всю ночь, закончился победой ВСУ.

Продолжаются бои в Харьковской области. Городские бои продолжаются в Ахтырке.