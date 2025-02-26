x
26 февраля 2025
|
последняя новость: 08:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 февраля 2025
|
26 февраля 2025
|
последняя новость: 08:38
26 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Минобороны РФ: сбиты 130 украинских БПЛА, самая массированная атака ВСУ в этом году

Война в Украине
Война в России
время публикации: 26 февраля 2025 г., 07:58 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 08:03
Минобороны РФ: сбиты 130 украинских БПЛА, самая массированная атака ВСУ в этом году
Соцсети

Минобороны РФ заявляет, что ночью и утром 26 февраля над разными регионами России были сбиты 130 украинских беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что это была самая массированная атака ВСУ с применением БПЛА с начала 2025 года.

Перехваты осуществлялись над территорией Краснодарского края, над Крымом, над акваторией Азовского и Черного морей, в Брянской и Курской областях.

Сообщается об ущербе в Краснодарском крае.

Поступала противоречивая информация о приостановке работы аэропортов в южных и восточных регионах РФ.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook