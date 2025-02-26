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Мир

Крушение транспортного самолета в Судане, десятки погибших

Авиакатастрофа
время публикации: 26 февраля 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 13:23
Крушение транспортного самолета в Судане, десятки погибших
AP

По меньшей мере 46 человек погибли в Судане при крушении военного самолета в городе Омдурман, расположенном рядом со столицей страны Хартумом. Еще десять человек пострадали. Среди погибших – генерал-майор Бахр Ахмад.

Транспортный Ан рухнул во время взлета с авиабазы "Вади-Сейдна". Самолет упал на жилые постройки. Командование вооруженных сил сообщило, что среди жертв есть как военные, так и гражданские.

Начато расследование. По первоначальной версии, причиной крушения стала техническая неполадка.

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