Раскопки в лагере смерти: археологи вернули имена погибшим в Собиборе детям

Международная группа археологов, ведущая раскопки на месте нацистского лагеря смерти Собибор в Польше, обнаружила металлические жетоны, которые носили на шее уничтоженные здесь еврейские дети, депортированные из Голландии. На жетонах выбиты имена и даты рождения детей, а также название городов, в которых они жили.

Раскопки в Собиборе продолжаются уже несколько лет. Руководят ими израильтянин Йорам Хаими, поляк Войцех Мазурек и голландец Ивар Схуте, а участвуют, в том числе, и местные добровольцы. Находки, страшные "паспорта" периода Холокоста, будут представлены в новом корпусе музея.

"Насколько нам известно, такие жетоны обнаружены только в Собиборе. Они разных образцов. Это указывает, что, скорее всего, это была инициатива родителей, надеявшихся, что так детей удастся найти в хаосе Второй мировой войны. Имена детей – Леи, Деди, Анни, Давида – возвращают личность тем, кто был строчкой в нацистской статистике", - говорит Йорам Хаими.

Он рассказывает, что археологи связались с мемориальным центром Камп Вестерборк на месте расположенного в Голландии транзитного лагеря, откуда евреев отправляли в лагеря уничтожения, и запросили дополнительную информацию.

"Я копаю в Собиборе десять лет, но тот день был самым страшным. Нам ответили сразу. Мы стояли с жетонами у крематориев. И тут на телефон приходят фотографии улыбающихся, хрупких детей. Их отправили сюда, чтобы убить. И ты стоишь и думаешь: как такое вообще могло быть?" - вспоминает израильский ученый.

Леа Юдит Де Ла Пенья погибла, когда ей было шесть лет. Она родилась 11 мая 1937 года в Амстердаме. На фотографии она совсем маленькая девочка, сидящая рядом с сервированным для чаепития столом.

Жетон восьмилетнего Деди Зака был обнаружен внутри крематория, в копоти. Он родился 23 февраля 1935 года. Они были доставлены в Собибор так называемым "детским транспортом" - эшелоном, в котором находились дети в возрасте 4-8 лет, отправленные на смерть без родителей. На фото он улыбается фотографу.

Анни Каппер было 12. Ее жетон был найден рядом с одним из массовых захоронений. Она родилась в 1931 году. Семья Анни жила в Амстердаме и была депортирована в Собибор 30 марта 1943 года. В 25 вагонах эшелона было 1255 человек. Прибыли они в лагерь смерти 2 апреля. Всех сразу отправили в газовые камеры.

Судьбу Анни разделил и прибывший тем же транспортом Давид Иегуда ван дер Вельде, которому было 11 лет. Его жетон сохранился не полностью. Тем не менее, ученым удалось установить имя мальчика.