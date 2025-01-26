В Греции найдена брошенная в мусорном мешке 2000-летняя статуя

Мраморная статуя женщины, созданная более 2000 лет назад, была обнаружена в мусорном мешке возле греческого города Салоники, сообщила полиция на прошлой неделе.

Местный житель нашел статую высотой 80 см рядом с мусорным баком в окрестностях второго по величине города Греции. Мужчина передал находку властям, которые обратились к археологам для оценки ее исторической ценности. После первичного анализа, эксперты пришли к выводу, что статуя относится к эллинистической эпохе – периоду между 320 и 30 годами до нашей эры, когда искусство и культура переживали расцвет после завоеваний Александра Македонского.

Полиция инициировала расследование, чтобы выяснить, кто выбросил статую, и временно задержала мужчину для допроса. Позднее его освободили, не предъявив никаких обвинений.