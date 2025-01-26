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Мир

Теракт-самоубийство в Нигерии, убиты десятки военных

Африка
Террористы
время публикации: 26 января 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 15:54
Теракт-самоубийство в Нигерии, убиты десятки военных
AP Photo/Jossy Ola

На северо-востоке Нигерии террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил армейскую колонну. В результате атаки погибли не менее 27 военнослужащих, передает агентство France-Presse.

Среди убитых офицер, который командовал колонной.

По оценке местных источников, число погибших может возрасти, так как многие получили тяжелые ранения.

Атака была осуществлена на фоне наступления армии Нигерии между штатами Борно и Йобе на позиции террористической группировки "Западноафриканская провинция Исламского государства".

Мир
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