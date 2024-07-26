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Совершены поджоги на железных дорогах во Франции накануне открытия Олимпиады

время публикации: 26 июля 2024 г., 11:49 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 11:55
Совершены поджоги на железных дорогах во Франции накануне открытия Олимпиады
AP Photo/Mark Baker

В ночь на 26 июля неизвестные злоумышленники совершили серию поджогов на железнодорожных путях около Парижа, заявил глава Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) Жан-Пьер Фаранду.

Это привело к серьезным перебоям на трёх железнодорожных скоростных линиях. Многие поезда были задержаны или отменены.

По оценке SNCF, действия злоумышленников существенно повлияют сегодня, в день открытия Олимпиады, на расписание поездов – это затронет около 800 тысяч пассажиров.

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