Совершены поджоги на железных дорогах во Франции накануне открытия Олимпиады

В ночь на 26 июля неизвестные злоумышленники совершили серию поджогов на железнодорожных путях около Парижа, заявил глава Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) Жан-Пьер Фаранду.

Это привело к серьезным перебоям на трёх железнодорожных скоростных линиях. Многие поезда были задержаны или отменены.

По оценке SNCF, действия злоумышленников существенно повлияют сегодня, в день открытия Олимпиады, на расписание поездов – это затронет около 800 тысяч пассажиров.