Совершены поджоги на железных дорогах во Франции накануне открытия Олимпиады
время публикации: 26 июля 2024 г., 11:49 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 11:55
В ночь на 26 июля неизвестные злоумышленники совершили серию поджогов на железнодорожных путях около Парижа, заявил глава Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) Жан-Пьер Фаранду.
Это привело к серьезным перебоям на трёх железнодорожных скоростных линиях. Многие поезда были задержаны или отменены.
По оценке SNCF, действия злоумышленников существенно повлияют сегодня, в день открытия Олимпиады, на расписание поездов – это затронет около 800 тысяч пассажиров.