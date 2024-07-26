Взрыв и пожар в Ульяновске; есть погибшие и пострадавшие
время публикации: 26 июля 2024 г., 22:37 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 22:37
Вечером в пятницу, 26 июля, в российском городе Ульяновск прогремел взрыв в одном из многоэтажных домов. После взрыва в здании вспыхнул сильный пожар. По данным РИА Новости, три человека погибли.
Трое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в ЦГБ и центр специализированных видов помощи. Не менее 25 человек были эвакуированы.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских соообщил, что причины пожара выясняются. По предварительным данным, взорваться мог газовый баллон или самогонный аппарат.