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Взрыв и пожар в Ульяновске; есть погибшие и пострадавшие

время публикации: 26 июля 2024 г., 22:37 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 22:37
Взрыв и пожар в Ульяновске; есть погибшие и пострадавшие (иллюстрация)
AP Photo/Evgeniy Sofiychuk

Вечером в пятницу, 26 июля, в российском городе Ульяновск прогремел взрыв в одном из многоэтажных домов. После взрыва в здании вспыхнул сильный пожар. По данным РИА Новости, три человека погибли.

Трое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в ЦГБ и центр специализированных видов помощи. Не менее 25 человек были эвакуированы.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских соообщил, что причины пожара выясняются. По предварительным данным, взорваться мог газовый баллон или самогонный аппарат.

Мир
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