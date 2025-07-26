В Москве пенсионерка отдала мошенникам деньги и драгоценности на сумму около 64 миллионов рублей

В Москве пенсионерка отдала мошенникам деньги и драгоценности на общую сумму 63,7 миллиона рублей, сообщает "Медуза".

Первоначально пенсионерке позвонил якобы "сотрудник сервисной службы" и сообщил о предстоящей замене домофона в доме. Якобы для получения новых ключей он убедил ее назвать ему код, поступивший в СМС.

Затем женщине позвонил другой мошенник, представившийся "сотрудником Роскомнадзора". Он сказал, что ее данные похищены, от нее и ее мужа якобы оформлены доверенности, и чтобы сохранить деньги, нужно следовать дальнейшим указаниям.

В итоге за пять дней общения с мошенниками, в том числе по видеосвязи, женщина отдала им 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро, четыре миллиона рублей и 20 слитков золота по 250 граммов каждый.

В ноябре 2024 года прокуратура сообщала, что 86-летняя жительница Москвы передала телефонным мошенникам и их курьерам около 90 миллионов рублей. Их общение продолжалось в общей сложности год.

Всего по итогам 2024 года, по подсчетам "Сбера", ущерб россиян от телефонного мошенничества составил 295 миллиардов рублей. В реальности эта сумма могла быть выше, так как не все пострадавшие обращались в правоохранительные органы.