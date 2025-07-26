Минобороны РФ объявило о перехвате ночью 54 украинских БПЛА. Двое погибших

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 26 июля было перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В сообщении минобороны РФ говорится о перехватах украинских БПЛА над территорией Брянской, Ростовской, Орловской, Тульской, Белгородской областей, а также над территорией Крыма, над акваторией Азовского моря и над акваторией Черного моря,

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека. Из сообщения неясно, идет ли речь о гражданских или военных.