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Мир

Минобороны РФ объявило о перехвате ночью 54 украинских БПЛА. Двое погибших

Война в России
Погибшие
время публикации: 26 июля 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 07:25
Минобороны РФ объявило о перехвате ночью 54 украинских БПЛА. Двое погибших
Investigative Committee of Moscow via AP

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 26 июля было перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В сообщении минобороны РФ говорится о перехватах украинских БПЛА над территорией Брянской, Ростовской, Орловской, Тульской, Белгородской областей, а также над территорией Крыма, над акваторией Азовского моря и над акваторией Черного моря,

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека. Из сообщения неясно, идет ли речь о гражданских или военных.

Мир
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