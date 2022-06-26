Армия РФ обстреляла Киев, Харьков и Сарны: есть жертвы

Утром в воскресенье, 26 июня, российские военные вновь обстреляли Киев. Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на депутата Рады Алексея Гончаренко сообщает о четырех взрывах. Позже Гончаренко заявил, что по Киеву были выпущены 14 ракет.

Одна из ракет была сбита средствами ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько взрывов произошло в Шевченковском районе столицы Украины, куда отправились спасатели и врачи.

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Одна из ракет попала в жилой дом. По предварительным данным, пострадали пять человек. Несколько человек, в их числе по меньшей мере один ребенок – девочка 6-7 лет), были госпитализированы. Под завалами могут оставаться выжившие. Ведутся поисково-спасательные работы.

Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе Киева, куда утром попала российская ракета, извлекли 36-летнюю женщину. Как сообщает журналистка телеканала "Дом" Валерия Некипелова, у пострадавшей российское гражданство. Ранее была госпитализирована ее маленькая дочь, получившая ранения в результате обстрела.

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Сообщается также, что погиб мужчина (возможно, отец пострадавшей девочки).

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25 жителей пострадавшего дома эвакуированы.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сегодняшний удар по Киеву осуществлялся высокоточными и самыми дорогими ракетами РФ из района Каспийского моря.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины передает: "26 июня в 06:29 поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе Киева. На место происшествия немедленно выехали ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что в результате вражеского обстрела был поврежден 9-этажный жилой дом..., повреждены строительные конструкции с 1 по 7 этажи и частично разрушены – 7, 8 и 9 этажи".

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В ночь с 25 на 26 июня российские военные снова обстреливали жилые районы Харькова (в частности Немышлянский и Холодногорский) и цели в Харьковской области. Погибла женщина, семь человек получили ранения.

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Вечером 25 июня сообщалось о троих погибших и четверых раненых в результате ракетного удара армии РФ по городу Сарны Ровенской области в субботу. Отмечалось, что две ракеты попали в гражданские объекты инфраструктуры. Утром 26 июня нашли тело еще одного погибшего.

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Армия РФ продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по целям на территории Украины. При этом зачастую страдают объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы.