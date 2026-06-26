ФСБ РФ получит базу IMEI: смартфоны россиян жестко привяжут к сим-картам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в закон "О связи", которые предусматривают создание в России государственной базы уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI). База, которая начнет наполняться операторами связи и госорганами, должна заработать с 1 марта 2027 года.

Согласно новым правилам, уникальные номера смартфонов и планшетов будут жестко привязаны к сим-картам и вноситься непосредственно в договор с абонентом. В результате пользователи не смогут вставить сим-карту в устройство, IMEI которого не зарегистрирован в договоре, а оборудование, не прошедшее идентификацию, будет полностью отключено от сети. По данным источников, отключение таких аппаратов может начаться с 2028 года.

Инициатором создания базы выступила ФСБ.

Поскольку ФСБ получает прямой инструмент сквозной идентификации, у государства появится возможность мгновенно связывать конкретный физический аппарат с личностью абонента. Станет невозможно скрывать свои действия или перемещения, используя "чистые" или чужие сим-карты в своем постоянном телефоне (или наоборот), так как система сразу увидит несоответствие пары "сим-карта – IMEI" и заблокирует доступ.