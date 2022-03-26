Группа Anonymous выложила базу ЦБ РФ и обратилась к Путину: "Мы – там, где ты спишь"

Международная хакерская группа Anonymous спустя 48 часов после взлома, как и обещала, выложила в открытый доступ файлы из базы данных Центрального банка России. Сообщение со ссылками для скачивания файлов было опубликовано в Twitter Anonymous.

Общий размер выложенных файлов – 28 Gb (часть I, часть II).

В обращении Anonymous к президенту РФ Владимиру Путину сказано: "Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка РФ, всевозможные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, какая на самом деле экономика РФ. Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь. Мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – там, где ты спишь".

Отметим, что в ЦБ РФ информацию о взломе опровергали.

Ранее хакерская группировка Anonymous обратилась к иностранным компаниям, продолжающим работать на территории России, заявив, что у этих компаний есть 48 часов, чтобы уйти с рынка, после чего на них будет совершена атака.

24 февраля 2022 года, вскоре после вторжения армии РФ в Украину, хакеры из международной группы Anonymous заявили, что "находятся в состоянии кибервойны против России". Начались атаки на сервера российских государственных структур и российских федеральных СМИ, которые продолжаются до сих пор.