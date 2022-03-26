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NEWSru.co.il :: В мире26 марта 2022 г., 13:48

Мемориал в Дробицком Яру под Харьковом пострадал в результате российских артобстрелов

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Мемориал в Дробицком Яру под Харьковом пострадал в результате российских артобстрелов

Мемориал в Дробицком Яру под Харьковом пострадал в результате артиллерийских обстрелов, осуществляемых российской армией. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский со ссылкой на украинские источники.

24 октября 1941 года нацисты оккупировали Харьков. Уже 5 декабря началась перепись населения города, евреев вносили в особые списки. Вскоре было организовано еврейское гетто. Каждый день из гетто выводили группы по 250-300 человек, которые направлялись на расстрел в Дробицкий Яр. Уже в начале 1942 года харьковское гетто прекратило своё существование. Также в Дробицком Яру расстреливали пленных красноармейцев и психически больных людей. Всего же, по данным государственного архива Харьковской области, там было расстреляно от 16 до 20 тысяч человек.

В 2002 года в Дробицком Яру была открыта "первая очередь" мемориала – менора, автодорога к мемориальному комплексу, аллея и памятник-монумент.


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