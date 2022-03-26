В субботу, 26 марта, во второй половине дня, власти Львова сообщили о ракетных обстрелах города, осуществляемых российскими военными.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан не распространять фото или видео с мест падения осколков ракеты и оставаться в укрытиях, поскольку возможны повторные обстрелы, сообщает УНИАН.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что речь идет о двух ракетных ударах. В результате первого из них было зафиксировано три мощных взрыва возле Львова (со стороны Кривчиц).

По предварительным данным, пострадали пять человек.

За первым ракетным обстрелом последовал второй.