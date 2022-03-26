Власти Львова сообщили о ракетных обстрелах города, осуществляемых российскими военными
В субботу, 26 марта, во второй половине дня, власти Львова сообщили о ракетных обстрелах города, осуществляемых российскими военными.
Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан не распространять фото или видео с мест падения осколков ракеты и оставаться в укрытиях, поскольку возможны повторные обстрелы, сообщает УНИАН.
Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что речь идет о двух ракетных ударах. В результате первого из них было зафиксировано три мощных взрыва возле Львова (со стороны Кривчиц).
По предварительным данным, пострадали пять человек.
За первым ракетным обстрелом последовал второй.
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