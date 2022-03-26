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NEWSru.co.il :: В мире26 марта 2022 г., 18:57

Власти Львова сообщили о ракетных обстрелах города, осуществляемых российскими военными

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Львов, 26 марта

В субботу, 26 марта, во второй половине дня, власти Львова сообщили о ракетных обстрелах города, осуществляемых российскими военными.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан не распространять фото или видео с мест падения осколков ракеты и оставаться в укрытиях, поскольку возможны повторные обстрелы, сообщает УНИАН.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что речь идет о двух ракетных ударах. В результате первого из них было зафиксировано три мощных взрыва возле Львова (со стороны Кривчиц).


По предварительным данным, пострадали пять человек.

За первым ракетным обстрелом последовал второй.

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