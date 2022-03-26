31-й день войны. Российские войска вторглись в Славутич; в Сумской области продолжаются ожесточенные бои
В субботу, 26 марта, российские войска вторглись в город Славутич Киевской области Украины и захватили городскую больницу, сообщил глава Киевской областной военной операции Александр Павлюк.
"По последней информации, мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", - заявил Павлюк.
По его словам, жители города вышли на митинг с национальной символикой Украины, они собрались на главной площади города, скандируя: "Славутич – это Украина" и "Слава Украине".
В Сумской области продолжаются ожесточенные бои в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах, сообщил глава областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.
"Ситуация остается напряженной, продолжаются бои. Это Конотопский район – активная фаза боев проходила за последние сутки. Это Ахтырский район, Сумский район", - рассказал руководитель области в утреннем видеообращении.
По его словам, некоторые города области находятся под контролем российских войск.
Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, российские войска пытаются восстановить боеспособность подразделений, подвезти боеприпасы и топливо для наступления. Кроме того, почти все подразделения Росгвардии, которые дислоцировались в аннексированном Крыму, развернуты для подавления сопротивления жителей захваченных Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя.
Россияне, согласно данным ВСУ, пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева.
Украинские военные также указывают на проблемы с комплектованием российских подразделений, плохое состояние российской техники, которую отправляют со складов, и прогнозируют проблемный весенний призыв в России.
В свою очередь, официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ведут боевые действия за населенные пункты Новомихайловка и Новобахмутовка (Донецкая область Украины).
По словам Конашенкова, Россия ударила ракетами "Калибр" по украинскому военному складу в Житомирской области, российские средства ПВО сбили под населенным пунктом Вишневое (Киевская область Украины) три украинских самолета и шесть беспилотных летательных аппаратов.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день