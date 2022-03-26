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NEWSru.co.il :: В мире26 марта 2022 г., 12:38

31-й день войны. Российские войска вторглись в Славутич; в Сумской области продолжаются ожесточенные бои

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
31-й день войны. Российские войска вторглись в Славутич; в Сумской области продолжаются ожесточенные бои

В субботу, 26 марта, российские войска вторглись в город Славутич Киевской области Украины и захватили городскую больницу, сообщил глава Киевской областной военной операции Александр Павлюк.

"По последней информации, мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", - заявил Павлюк.

По его словам, жители города вышли на митинг с национальной символикой Украины, они собрались на главной площади города, скандируя: "Славутич – это Украина" и "Слава Украине".


В Сумской области продолжаются ожесточенные бои в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах, сообщил глава областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

"Ситуация остается напряженной, продолжаются бои. Это Конотопский район – активная фаза боев проходила за последние сутки. Это Ахтырский район, Сумский район", - рассказал руководитель области в утреннем видеообращении.

По его словам, некоторые города области находятся под контролем российских войск.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, российские войска пытаются восстановить боеспособность подразделений, подвезти боеприпасы и топливо для наступления. Кроме того, почти все подразделения Росгвардии, которые дислоцировались в аннексированном Крыму, развернуты для подавления сопротивления жителей захваченных Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя.

Россияне, согласно данным ВСУ, пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева.

Украинские военные также указывают на проблемы с комплектованием российских подразделений, плохое состояние российской техники, которую отправляют со складов, и прогнозируют проблемный весенний призыв в России.

В свою очередь, официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ведут боевые действия за населенные пункты Новомихайловка и Новобахмутовка (Донецкая область Украины).


По словам Конашенкова, Россия ударила ракетами "Калибр" по украинскому военному складу в Житомирской области, российские средства ПВО сбили под населенным пунктом Вишневое (Киевская область Украины) три украинских самолета и шесть беспилотных летательных аппаратов.

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