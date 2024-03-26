Суд отложил экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Высокий суд Лондона принял решение отложить экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США до рассмотрения его апелляции против высылки. Ассанж – гражданин Австралии.

Суд потребовал от властей США гарантии соблюдения первой поправки, а также обязательств, что в отношении основателя WikiLeaks не будет применена смертная казнь. На предоставление необходимых гарантий властям США предоставлены три недели.

Американская сторона заявляет, что в результате публикаций сайтом секретных документов возникла непосредственная угроза жизни агентов.

Эпопея с выдачей Ассанжа МША США продолжается уже 12 лет. В течение семи из них он находился в посольстве Эквадора в Лондоне, а последние пять лет содержится в лондонской тюрьме Белмарш.

Напомним: адвокаты Ассанжа добились замораживания решения о выдаче своего клиента в США, которое в 2022 году было принято тогдашней главой британского МВД Прити Пател.