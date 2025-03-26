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Самолет развернулся после того, как пассажир потерял телефон во время полета

Авиация
Франция
время публикации: 26 марта 2025 г., 15:21 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 15:21
Самолет развернулся после того, как пассажир потерял телефон во время полета
Wikipedia.org. Фото: Anna Zvereva

Самолет авиакомпании Air France был вынужден вернуться в Париж после нескольких часов полета, когда один из пассажиров потерял свой телефон.

Рейс, отправившийся 21 марта из Парижа в Пуэнт-а-Питр (Гваделупа) находился в воздухе уже больше часа из почти девятичасового маршрута, когда пассажир сообщил о потере мобильного телефона. По информации AirLive, рейс Air France вылетел из Парижа в 11:51 по центральноевропейскому времени, после чего самолет развернулся и начал кружить на высоте 9,4 километра над западным побережьем Франции.

По информации издания The Independent, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета в качестве меры предосторожности, после того как, несмотря на интенсивные поиски, мобильный телефон пассажира так и не был найден. Авиакомпания пока не уточнила, почему потерянный телефон стал причиной экстренного возвращения в Париж. Возможно, изменение маршрута было связано с рисками, которые могут возникнуть из-за литий-ионных аккумуляторов.

Литий-ионные аккумуляторы, которые часто используются в смартфонах и портативных зарядных устройствах, могут представлять опасность из-за относительно высокой возгорания.

Сообщается, что для поиска потерянного телефона были направлены технические бригады, и всего через 20 минут после вынужденного приземления самолет снова вылетел в Гваделупу.

Мир
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